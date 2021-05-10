شكرا لمتابعة خبر عن السماح لـ "الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية" لإصلاح الطائرات المروحية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية ‏‏(‏SRSC‏)، حصولها على شهادة من الهيئة العامة للطيران المدني في ‏المملكة تسمح لها بإجراء عمليات الصيانة للطائرات المروحية ‏وملحقاتها.‏

وقال الرئيس التنفيذي، للشركة مايكل نايت أن هذه ‏الشهادة سوف تفتح العديد من الفرص ‏التجارية في مجال صيانة وتصليح الطائرات المروحية ليس فقط ‏في المملكة وإنما أيضاً في منطقة الخليج العربي.‏

وأضاف أن عملاء الشركة في المملكة لن يضطروا بعد الآن إلى ‏شحن طائراتهم المروحية إلى الخارج للصيانة والإصلاح الشامل ‏للمكونات، مما سيتيح لهم توفير الوقت والمال ليتمكنوا من تلبية ‏متطلبات أعمالهم.‏