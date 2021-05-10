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وزارة الحج: نجاح موسم العمرة.. الشعائر أداها مليون شخص

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الرياض - محمد عبدالله - في شهر رمضان..

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نجاح موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مليون شخص اعتمروا خلال الشهر الكريم.

وأعلن مشاط في تصريحات للإخبارية، نجاح موسم الحج خلال شهر رمضان لهذا العام، برغم جائحة .

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، قد قال إن عدد المستفيدين من تطبيق اعتمرنا بلغ أكثر من 15 مليون مستفيد حتى الآن، مؤكدًا أن التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة.

واستعرض، سلفًا، معايير خدمة النقل الآمن عبر المراكز المعتمدة لوزارة الحج والعمرة، مفيدًا أن أهم الاشتراطات أن لا يتجاوز عدد الركاب 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصاريح الركاب قبل الصعود للحافلة، بالإضافة إلى حمل المعتمرين والمصلين أمتعتهم بأنفسهم أثناء الركوب للحافلة، مشيرًا إلى أن وزارة الحج وفرت 2500 حافلة جميع العاملين بها محصنون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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