الرياض تتصدر إصابات كورونا بعد تسجيل 339 حالة

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 339 إصابة، من إجمالي 986 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 283 حالة، والشرقية 131 حالة، وعسير 52 حالة، والمدينة المنورة 50 حالة، وجازان 37 حالة، والقصيم 26 حالة، وتبوك 18 حالة، وحائل 15 حالة، والباحة ونجران 11 جالة لكل منها، والحدود الشمالية 8 حالات، والجوف 5 حالات.



كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و 1076 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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