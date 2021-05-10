توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص خطبة عيد الفطر

وجّه وزير الشؤون الإسلامية، د. عبداللطيف آل الشيخ، جميع خطباء المملكة بحثّ المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر هذا العام1442هـ على أخذ لقاح فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية- عبر تويتر- أن توجيه الوزير آل الشيخ تضمن توضيح الخطباء أن لقاح كورونا هو الطريق الأكثر تأثيرًا لتعود الحياة كما كانت ولتعود المساجد بشكل طبيعي يكون فيها المصلين متراصين محصنين.

والتأكيد على الاستمرار بالعمل بالاحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامة وتطبيقها في كل وقت، خاصة في مناسبات الأعياد حتى لا نفقد أيًا من أحبابنا.

وذكرت الوزارة أن توجيه وزير الشؤون الاسلامية يأتي استنادًا إلى ما ورد لمقام الوزارة من برقية وزير الصحة ذات الرقم (1763099) المؤرخة في 23/ 9 /1442هـ المتضمنة رغبة وزارة الصحة في حث الناس في خطبة عيد الفطر لهذا العام على أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا والعمل وفق التعليمات المعتمدة للوقاية منه.

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