موسم الحج لعام 1442.. الوزارة: إعلان الخطط التنفيذية لاحقًا

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الخطط التنفيذية لإقامة شعيرة الحج لعام 1442، سيجري الإعلان عنها لاحقًا، وأكدت في الوقت نفسه، أن ما تقوم به المملكة يأتي «انطلاقًا من حرص السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول، عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولًا».

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، قبل ساعات، عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة».

ونبهت وزارة الحج والعمرة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتة الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج، هشام عبدالمنعم سعيد، عزم المملكة إقامة حج هذا العام بما يكفل سلامة الحجيج وفقًا للضوابط الصحية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وأداء مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

بين المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج، أن هناك دراسة لجميع الخيارات لإقامة مناسك حج هذا العام ومن بين الخيارات المطروحة أن يكون الحاج بكامل صحته، تزامنًا مع مراقبة جميع الجهات رصد أوضاع فيروس كورونا.

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، بإعلان وزارة الحج السعودية إقامة شعيرة الحج للعام الهجري 1442، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج والزوار.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، د. يوسف العثيمين، أن العناية بضيوف الرحمن تأتي ضمن النهج الذي عكفت حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتباعه منذ منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين.

وأشاد الأمين العام، بالقدرات الكبيرة التي تملكها السعودية لتنظيم شعيرة الحج في ظل ظرف وباء كورونا الذي ابتلي العالم به، كما أشاد بالعناية القصوى التي توليها السعودية لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم؛ حيث نجحت في الحفاظ على إقامة شعيرة الحج في الموسم الماضي مقدمة العناية القصوى لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم

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