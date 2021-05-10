الصحة: ارتفاع طفيف لحالات كورونا الحرجة بالمستشفيات.. وتراجع كبير للنشطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1341 حالة، مقارنة مع أمس الأحد حيث تم تسجيل 1336 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا؛ حيث تم تسجيل 9469 حالة، مقابل 9572 حالة تم تسجيلها أمس الأحد.

أشارت وزارة الصحة إلى أنه تم أجراء فحوصات فيروس كورونا لـ 70822 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل حالة وفاة جديدة، وحالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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