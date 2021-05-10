بالأرقام..  خريطة حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 444 حالة شفاء، من إجمالي 1076 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 141 حالة تعاف في جدة، و40 في مكة المكرمة، و28 في ينبع، و24 في تبوك، و23 في الدمام، و22 في الليث، و20 في الهفوف، و17 في نجران، و14 في بريدة، و13 في المظيلف، و12 في كل من: المجمعة وعنيزة، و11 في كل من: عرعر وضرما، و10 في كل من: أبو عريش والظهران.

وتم تسجيل 9 حالات تعاف في كل من: المدينة المنورة والمبرز، و8 في كل من: الخبر وأملج، و7 في كل من: الطائف وخميس مشيط والخفجي والخرج، و6 في كل من: عريعرة والشنان وحائل وأبها والنعيرية، و5 في كل من: حوطة بني تميم وتمير ووادي الدواسر، و4 في كل من: العارضة وجازان والزلفي والجبيل وبقيق وبلجرشي والعلا وطبرجل ووادي الفرع، و3 في كل من: الأسياح وأحد رفيدة والدلم والقريات ومهد الذهب ورماح.

كما تم تسجيل حالتي تعاف في كل من: الموسم والقوارة والدرب ومليجة والقطيف وعيون الجواء ورياض الخبراء والأرطاوية وخيبر والمجاردة والنماص ودومة الجندل وحفر الباطن والبكيرية والعيص والدرعية والحرث وقرية العليا.

إلى ذلك، تم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: رفائع الجمش وتنومة والحرجة والنبهانية والبرك والمضة وسكاكا وعفيف ووادي بن هشبل ومحايل والمخواة والبدائع وثادق وظهران الجنوب وصامطة والقنفذة والعقيق ورفحا والسليل والقويعية والمذنب ومركز حدود الحديثة ورجال المع وأضم وأم الدوم وبللسمر والجفر.

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