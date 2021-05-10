نزاهة توقف 138 مواطنا ومقيما

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر رمضان إختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1733) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (588) متهماً في قضايا إدارية وجنائية. وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أنه تم إيقاف (138) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.



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