السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ 785 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة



عرعر 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين 785 جولة رقابية صحية أسفرت عن تحرير 27 مخالفة شملت عدداً من المراكز والمحال التجارية, والمطاعم والمطابخ ومحال بيع الحلوى، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية، وذلك للحد من انتشار فيروس

وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

// انتهى //

17:38ت م

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عرعر 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين 785 جولة رقابية صحية أسفرت عن تحرير 27 مخالفة شملت عدداً من المراكز والمحال التجارية, والمطاعم والمطابخ ومحال بيع الحلوى، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.// انتهى //17:38ت م0131

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