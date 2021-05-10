السعودية اليوم / أمانة الطائف تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر



الطائف 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

أكملت أمانة محافظة الطائف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتزيين وإنارة الميادين وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، التي ستتضمن العروض الضوئية وثلاثية الأبعاد (3D) والشاشات التفاعلية، إضافة إلى رفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق والساحات العامة ومسارات

وأوضح مدير العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية فايز الثبيتي أن الفعاليات ستستمر ثلاثة أيام, تتضمن عرض 3D في برج الطائف ومبنى الأمانة بوادي وج وعروض ضوئية في مداخل الطائف وممشى الخمسين ومحور النور, إضافة إلى الطريق المؤدي إلى متنزة الردف وجميع مداخل المدينة، حيث تم تحديد 10 مواقع للاحتفالات بالعيد.

وشرعت الأمانة في تركيب أكثر من 2000 علم في جميع أنحاء المدينة وأكثر من 500 لوحة على الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية تحمل عبارات تهنئة بالعيد السعيد.

وفي سياق آخر من الاستعدادات أوضحت أمانة الطائف أن الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة والمسطحات الخضراء.

وأشارت الأمانة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلا عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية، نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال مدة عيد الفطر المبارك.

// انتهى //

17:37ت م

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الطائف 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسأكملت أمانة محافظة الطائف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتزيين وإنارة الميادين وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، التي ستتضمن العروض الضوئية وثلاثية الأبعاد (3D) والشاشات التفاعلية، إضافة إلى رفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق والساحات العامة ومسارات رياضة المشي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.وأوضح مدير العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية فايز الثبيتي أن الفعاليات ستستمر ثلاثة أيام, تتضمن عرض 3D في برج الطائف ومبنى الأمانة بوادي وج وعروض ضوئية في مداخل الطائف وممشى الخمسين ومحور النور, إضافة إلى الطريق المؤدي إلى متنزة الردف وجميع مداخل المدينة، حيث تم تحديد 10 مواقع للاحتفالات بالعيد.وشرعت الأمانة في تركيب أكثر من 2000 علم في جميع أنحاء المدينة وأكثر من 500 لوحة على الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية تحمل عبارات تهنئة بالعيد السعيد.وفي سياق آخر من الاستعدادات أوضحت أمانة الطائف أن الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة والمسطحات الخضراء.وأشارت الأمانة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلا عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية، نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال مدة عيد الفطر المبارك.// انتهى //17:37ت م0129

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