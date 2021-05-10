

صبيا 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان خلال الأسبوع الماضي 35110 جولات رقابية على المولات والأسواق والمطاعم و البوفيهات والمحال التجارية بمحافظة صبيا ، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "

ورصدت الفرق الرقابية خلال الجولات 907 مخالفات لمنشآت تجارية لم يلتزم عملاؤها بلبس الكمام، وعدم توفير مقياس لدرجة الحرارة، ومخالفة التباعد الاجتماعي بين مرتادي تلك المنشآت، وعدم وجود لواصق تُوضح الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل استمرار تطبيق اللوائح والأنظمة، إضافة لعدم الاهتمام بالكشف عن تطبيق توكلنا للمتسوقين، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

// انتهى //

17:18ت م

0126



صبيا 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان خلال الأسبوع الماضي 35110 جولات رقابية على المولات والأسواق والمطاعم و البوفيهات والمحال التجارية بمحافظة صبيا ، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس " كورونا "، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.ورصدت الفرق الرقابية خلال الجولات 907 مخالفات لمنشآت تجارية لم يلتزم عملاؤها بلبس الكمام، وعدم توفير مقياس لدرجة الحرارة، ومخالفة التباعد الاجتماعي بين مرتادي تلك المنشآت، وعدم وجود لواصق تُوضح الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل استمرار تطبيق اللوائح والأنظمة، إضافة لعدم الاهتمام بالكشف عن تطبيق توكلنا للمتسوقين، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //17:18ت م0126

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ 35110 جولات رقابية خلال الأسبوع الماضي بمحافظة صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.