السعودية اليوم / العراق يسجل 4902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4902 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1117627 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة مما رفع الإجمالي إلى 15800 , فيما تم تسجيل 6237 حالة شفاء جديدة مما رفع الإجمالي إلى 1011606 حالات.
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17:14ت م
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