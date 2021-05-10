

الرياض 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس

‏وفي ذات السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (986) حالة مؤكدة وتعافي (1076) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9469) حالة منها (1341) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (427370) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (410816) حالة تعافٍ , كما تم تسجيل عدد (13) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7085) حالة "رحمهم الله جميعاً" , فيما تم إجراء (70822) فحصاً مخبرياً .

ونصحت الوزراة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:51ت م

0113



الرياض 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسأكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.‏وفي ذات السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (986) حالة مؤكدة وتعافي (1076) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9469) حالة منها (1341) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (427370) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (410816) حالة تعافٍ , كما تم تسجيل عدد (13) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7085) حالة "رحمهم الله جميعاً" , فيما تم إجراء (70822) فحصاً مخبرياً .ونصحت الوزراة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:51ت م0113

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تُعلن تسجيل (986 ) حالة إصابة بكورونا .. وتؤكد أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.