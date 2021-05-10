السعودية اليوم / بريطانيا تخفض مستوى الاستعداد لمواجهة كورونا إلى الدرجة "الثالثة"



لندن 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم خفض مستوى الاستعداد لمواجهة انتشار فيروس

وأوضح كبار المسؤولين الطبيّين في بريطانيا في بيان مشترك أن الخطوة تأتي بفضل جهود المواطنيين من خلال التباعد الاجتماعي، إضافة إلى التأثير الإيجابي الذي أحدثه برنامج التطعيم الوطني، حيث انخفضت أعداد الحالات والوفيات وتراجعت الضغوطات على المستشفيات باستمرار.

وحذّرت المجموعة من التراخي في اتباع التوجيهات الصحية قائلة: "لا يزال COVID ينتشر مع الأشخاص الذين يصابون بالفيروس وينشرونه كل يوم، لذلك علينا جميعًا أن نستمر في توخي اليقظة، ولا يزال الفيروس يشكل جائحة كبرى على مستوى العالم".

وأضافت: "من المهم جدًا أن نستمر جميعًا في اتباع الإرشادات عن كثب وأن يحصل كل شخص على جرعتين من اللقاح عند الدعوة لذلك".

// انتهى //

16:46ت م

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لندن 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم خفض مستوى الاستعداد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من الدرجة الرابعة إلى الثالثة بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات جراء المرض خلال المدة الماضية.وأوضح كبار المسؤولين الطبيّين في بريطانيا في بيان مشترك أن الخطوة تأتي بفضل جهود المواطنيين من خلال التباعد الاجتماعي، إضافة إلى التأثير الإيجابي الذي أحدثه برنامج التطعيم الوطني، حيث انخفضت أعداد الحالات والوفيات وتراجعت الضغوطات على المستشفيات باستمرار.وحذّرت المجموعة من التراخي في اتباع التوجيهات الصحية قائلة: "لا يزال COVID ينتشر مع الأشخاص الذين يصابون بالفيروس وينشرونه كل يوم، لذلك علينا جميعًا أن نستمر في توخي اليقظة، ولا يزال الفيروس يشكل جائحة كبرى على مستوى العالم".وأضافت: "من المهم جدًا أن نستمر جميعًا في اتباع الإرشادات عن كثب وأن يحصل كل شخص على جرعتين من اللقاح عند الدعوة لذلك".// انتهى //16:46ت م0112

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