السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكثف الجولات الرقابية في عين دار ورأس تنورة والنعيرية استعداداً لعيد الفطر



الدمام 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

أكملت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلديات عين دار، و رأس تنورة، والنعيرية استعداداتها مع قرب دخول عيد الفطر المبارك للعام الحالي، متخذة العديد من الإجراءات والتجهيزات، والرقابة والنظافة والصيانة، ووضع خطة شاملة .

وأوضحت أمانة الشرقية، أن تكثيف الجولات الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر من خلالبتشديد الرقابة على الأنشطة كصوالين الحلاقة ، ومغاسل الملابس ، ومتاجر الحلويات والمحامص، ومطابخ إعداد الولائم، والمطاعم، وكافة الأنشطة الأخرى.

وأكدت الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتفعيل مبادرة” ممتثل” التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من

وهيأت الأمانة جميع المصليات والجوامع لاستقبال المصلين، وذلك بتعقيم وتطهير مداخل ومخارج ومحيط الجوامع، كما شملت الأعمال تهيئة مواقف السيارات بالجوامع والمصليات والطرق المؤدية لها، وذلك بتكثيف أعمال النظافة والكنس الآلي واليدوي وصيانة الأرصفة والمطبات .

كما كثفت العمل على صيانة وتنظيف الحدائق العامة بكافة الهجر الواقعة داخل نطاق البلدية، اعمال زينة الشوارع بالمجسمات الجمالية وعقود الزينة وصيانة الإنارة التجميلية بمدخل الهجر وتهيئة الحدائق العامة بتعقيم ألعاب الأطفال لاستقبال المتنزهين، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار .

وأشارت إلى أن أعمال الصيانة المكثفة شملت جميع المسطحات الخضراء بكورنيش رأس تنورة ، وزراعة ما يقارب ٢٥٠ ألف زهرة متنوعة بأماكن متفرقة من الكورنيش والشوارع الرئيسية، وتم غسل جميع الحاويات والمظلات وألعاب الأطفال وأرصف المشاة والجزر الوسطى لكامل الكورنيش، وصيانة دورات المياه، وتم تكثيف أعمال الصيانة لمجاميع ألعاب الأطفال، وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتم تهيئة وتجهيز الملاعب بالكورنيش .

// انتهى //

16:39ت م

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الدمام 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسأكملت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلديات عين دار، و رأس تنورة، والنعيرية استعداداتها مع قرب دخول عيد الفطر المبارك للعام الحالي، متخذة العديد من الإجراءات والتجهيزات، والرقابة والنظافة والصيانة، ووضع خطة شاملة .وأوضحت أمانة الشرقية، أن تكثيف الجولات الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر من خلالبتشديد الرقابة على الأنشطة كصوالين الحلاقة ، ومغاسل الملابس ، ومتاجر الحلويات والمحامص، ومطابخ إعداد الولائم، والمطاعم، وكافة الأنشطة الأخرى.وأكدت الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتفعيل مبادرة” ممتثل” التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهيأت الأمانة جميع المصليات والجوامع لاستقبال المصلين، وذلك بتعقيم وتطهير مداخل ومخارج ومحيط الجوامع، كما شملت الأعمال تهيئة مواقف السيارات بالجوامع والمصليات والطرق المؤدية لها، وذلك بتكثيف أعمال النظافة والكنس الآلي واليدوي وصيانة الأرصفة والمطبات .كما كثفت العمل على صيانة وتنظيف الحدائق العامة بكافة الهجر الواقعة داخل نطاق البلدية، اعمال زينة الشوارع بالمجسمات الجمالية وعقود الزينة وصيانة الإنارة التجميلية بمدخل الهجر وتهيئة الحدائق العامة بتعقيم ألعاب الأطفال لاستقبال المتنزهين، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار .وأشارت إلى أن أعمال الصيانة المكثفة شملت جميع المسطحات الخضراء بكورنيش رأس تنورة ، وزراعة ما يقارب ٢٥٠ ألف زهرة متنوعة بأماكن متفرقة من الكورنيش والشوارع الرئيسية، وتم غسل جميع الحاويات والمظلات وألعاب الأطفال وأرصف المشاة والجزر الوسطى لكامل الكورنيش، وصيانة دورات المياه، وتم تكثيف أعمال الصيانة لمجاميع ألعاب الأطفال، وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتم تهيئة وتجهيز الملاعب بالكورنيش .// انتهى //16:39ت م0111

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكثف الجولات الرقابية في عين دار ورأس تنورة والنعيرية استعداداً لعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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