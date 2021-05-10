السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار رعدية إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، على محافظات ابو عريش ، والحرث ، صبيا ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة ، وصامطة ، والطوال ،وفيفا، وهروب ، وضمد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩مساءً.

// انتهى //

16:39ت م

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