السعودية اليوم / أمانة جدة تواصل حملة معالجة البغدادية وترصد مخالفات بالمواقع الشعبية



جدة 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

أسفرت الحملة الميدانية الموسعة التي تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية خلال 51 يوماً عن رصد وإغلاق 22 منزلاً شعبيًا استغلت كمواقع لإعداد وتحضير المواد الغذائية ولممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة المهندس عمرو الدقس، أن الأمانة أطلقت حملة موسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية والتي بدأت منذ الـ 3 من شعبان الماضي، حيث جرى خلالها تنفيذ 230 جولة رقابية على المنشآت التجارية وإغلاق 122 منشأة مخالفة، بالإضافة لضبط 55 كرتا صحيا مزورا تستخدم من قبل عمالة مخالفة لممارسة أنشطة صحية.

وأضاف الدقس أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمنازل الشعبية التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت ثلاثة مواقع أحدها لتصنيع العرق المسكر، وآخر اتخذ مكانا لذبح الدواجن الحية، وموقع حولته عمالة إلى معمل للخياطة، مبينا أن الجهود أسفرت عن مصادرة 12 طن خضار وفاكهة من الباعة الجائلين وإتلاف نحو 449 كيلوجراماً مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، كما جرى مصادرة كميات من الأدوات والثلاجات التي تستخدم لأغراض التحضير والتخزين.

وأكد استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

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16:35ت م

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