السعودية اليوم / أمانة الشرقية تجهز 80 حديقة ومنتزهاً لاستقبال العيد بمحافظة الخبر



الدمام 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

أكملت أمانة المنطقة الشرقية، استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز الحدائق والمتنزهات والواجهة البحرية والكورنيش في محافظة الخبر.

وعملت الأمانة على تجهيز 80 حديقة، وزرع أكثر من 500 ألف زهرة موسمية في الشوارع العامة والميادين والمنتزهات، وصيانة 465 ألعابًا متنوعة، وصيانة المسطحات الخضراء، والمجسمات الجمالية، والنوافير وكراسي الجلوس، والمماشي، وتنسيق الأشجار، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية في الكورنيش والواجهة البحرية، مع وجود اللوحات الإرشادية، التي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين، وتهدف إلى الحفاظ على سلامتهم.

// انتهى//

16:34ت م

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