وزير الخارجية التركي: وصلت إلى السعودية لمناقشة القضايا التي تهم المنطقة

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

وصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم (الاثنين)، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستمر يومين لبحث العلاقات الثنائية، وفق وكالة الأناضول التركية.



وقال الوزير التركي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وصلت إلى السعودية لمناقشة القضايا التي تهم المنطقة».

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركية، أن جاويش أوغلو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث ستتم مناقشة وجهات النظر في القضايا التي تهم المنطقة.

وكانت الخارجية التركية أعلنت أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيبدأ اليوم (الاثنين) زيارة للسعودية تستمر يومين.