تنبيه من حالة الطقس في جازان حتى الـ9 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس في جازان حيث تشهد المنطقة هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات أبو عريش، والحرث، صبيا، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وصامطة، والطوال، وفيفا، وهروب، وضمد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩مساءً.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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