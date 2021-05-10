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التحالف : اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

التحالف : اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها

أكد أن استهداف المطار بطريقة متعمدة جريمة حرب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن محاولة المليشيا الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب، مشيرًا إلى أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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