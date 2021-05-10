التحالف : اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن محاولة المليشيا الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب، مشيرًا إلى أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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