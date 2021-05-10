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شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ5 يمنيين ارتكبوا 12جريمة سطو في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإطاحة بـ5 يمنيين ارتكبوا 12جريمة سطو في جدة
سرقوا مبالغ مالية من صناديق المحاسبة والخزائن الحديدية
متابعات الخليج 365 - واس
ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على (5) مخالفين يمنيين ارتكبوا (12) جريمة سطو بمحافظة جدة.
ضبط عصابة سرقة المحال في جدة
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (12) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة، تمثلت في السطو على المحال التجارية والمستودعات، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة والخزائن الحديدية.
وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.
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