نائب وزير الحج يعلن نجاح موسم العمرة وسط الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبدالفتاح بن سليمان مشاط، التأكيد على نجاح موسم العمرة لهذا العام، لافتًا إلى التزام الزوار بالإجراءات الاحترازية المفروضة.

إقامة موسم حج 1442

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل -بإذن الله- الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج؛ وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

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