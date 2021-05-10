الغذاء والدواء تنفي علاقة الشعيرية سريعة التحضير بالسرطان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365-الرياض

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، صحة المعلومات المتداولة التي تدعي أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان بحجة أنها تحتوي على مادة “E-621”.

مادة معززة للنكهات

وأوضحت الغذاء والدواء عبر حسابها على “تويتر” أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح بها وفق اللوائح السعودية الفنية، وتعتبر هذه المادة معززة للنكهة في الأغذية، مبينة أنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها.

وأوصت بتقليل تناول الشعيرية سريعة التحضير لانخفاض قيمتها الغذائية واحتوائها على كميات عالية من الملح.

شارك الخبر