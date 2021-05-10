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شكرا لقرائتكم الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين نهلوا الرمال وجرفوا التربة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين نهلوا الرمال وجرفوا التربة في جدة
ضبط جرافتين و3 شاحنات
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط جرافتين و(3) شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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