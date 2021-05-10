السعودية | الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة حوثية أطلقت نحو مطار أبها

شكرا لقرائتكم الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة حوثية أطلقت نحو مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترضت الدفاعات السعودية، الاثنين، مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي، باتجاه مطار أبها جنوب المملكة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على المطار بطريقة متعمدة جريمة حرب.

كما أضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر الأحد، أن الدفاع الجوي قام باعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعا عن أمن المملكة.