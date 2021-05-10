نزاهة: التحقيق مع 588 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان؛ حيث حققت مع (588) متهمًا.

وذكرت الهيئة- في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- أنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (١٧٣٣) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٨٨) متهمًا في قضايا إدارية وجنائية.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف (١٣٨) مواطنًا ومقيمًا منهم موظفون من وزارات «الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة»، وكذلك من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتورطهم بتهم «الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير»، موضحة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

وطالبت هيئة الرقابة، بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: (980)، أو البريد الإلكتروني التالي: [email protected] أو الفاكس: (0114420057).

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