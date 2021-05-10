الجمارك: إعفاء الأمتعة الشخصية من الرسوم بشرط ألا تتجاوز 3 آلاف ريال

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إعفاء الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافرين من الرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال.

وذكر حساب «اسأل الجمارك» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسارات عدة بهذا الخصوص، أنه «تُعفى الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 3000 ريال».

وحول معنى «الأمتعة الجديدة» أوضحت الجمارك «كما أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين هي للأمتعة الجديدة، أي غير المستخدمة (بتغليف المصنع)».

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