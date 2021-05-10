أمير الشرقية يوقع 6 اتفاقيات تستفيد منها 50 ألف أسرة

وقع أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، 6 اتفاقيات مع جهات عامة وخاصة، تستفيد منها 50 ألف أسرة ترعاها جمعية البر الخيرية بالمنطقة.

وذكرت إمارة الشرقية- عبر تويتر- أن أمير المنطقة أكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، وشكر كل الجهات على دعمها لأعمال الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد الحقيل- عبر حسابه على تويتر- إنه بدعم مشكور من أمير الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالشرقية، ومتابعة من نائب أمير المنطقة، تم توقيع اتفاقية مباركة بين الإسكان التنموي ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلي وبر الشرقية، بقيمة تجاوزت المليار وثلاثمائة مليون ريال، لتمكين 4,000 أسرة من الأسر الأشد حاجة من تملك مساكنها.

أمير المنطقة الشرقية، اتفاقيات بين القطاع العام والخاص بالشرقية،

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