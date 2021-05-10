الصحة: لا توجد توصيات بوقف المضاد الحيوي بعد تلقي لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد توصيات طبية بوقف تناول أدوية معينة مثل المضادات الحيوية أو أدوية الجهاز الهضمي، بعد تلقي لقاح كورونا.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يوجد أي توصيات علمية تثبت ذلك، ويمكنك استخدام الأدوية عند الحاجة الطبية بالجرعات المناسبة وبإشراف الطبيب المعالج».

وقال المواطن في استفساره: بعد تلقي لقاح فايزر هل هناك أدوية ممنوع استخدامها لمدة ١٤ يومًا مثل المضادات الحيوية أو أدوية الجهاز الهضمي أو غيرها من الـدوية؟.

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