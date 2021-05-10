986 إصابة جديدة بكورونا.. «الصحة» تعلن أعداد حالات التعافي والوفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 427370 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1076 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 410816 حالة.

كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7085 حالة.

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