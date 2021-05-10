إثراء يطلق فعاليات تحت شعار إثراء يُضيء بكم فرحًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - واس

يُطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” مجموعة من الفعاليات للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بعنوان ” عيد إثراء، يُضيء بكم فرحًا “، وذلك عبر باقة متنوعة من الفعاليات الموجهة لمختلف الفئات العمرية، على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد.

برامج عيد الفطر المبارك

وتتضمن برامج عيد الفطر المبارك، إقامة معرض الفن التفاعلي “ثرى” الذي يستمر حتى 30 سبتمبر 2021م، ويعد المعرض الأول من نوعه من حيث إعادة تصور الطريقة التي تعالج بها المشاكل البيئية الأكثر أهمية في العصر الحالي، سيستمر المعرض حتى 30 سبتمبر 2021م.

حجز تذاكر العيد

ويتيح المركز حجز تذاكر العيد عبر موقع “إثراء” الإلكتروني https://www.ithra.com، حيث يتطلب حضور الفعاليات الحصول على تذكرة؛ حفاظًا على الصحة العامة والتزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.



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