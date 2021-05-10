توقيف 138 مواطناً ومقيماً في قضايا إدارية وجنائية خلال رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، في رسائل نصية أرسلت للتوعية ، أنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1733) جولة رقابية.

التحقيق مع 138 مواطناً ومقيماً

وأضحت الهيئة أنه تم التحقيق مع (588) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (138) مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

استكمال الإجراءات النظامية

وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.



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