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‏السفارة في تونس تنبه المواطنين بقوانين السلطات التونسية للسفر إليها

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الرياض - علي القحطاني - تونس (صدى):

نبهت سفارة المملكة في تونس،اليوم الاثنين، المواطنين بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

وقالت السفارة: “يسر سفاره المملكة في الجمهوريه التونسيه أن تنبه المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهوريه التونسيه بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

وأضافت : هي على النحو التالي: أن يكون لدى الزائر لتونس شهاده تحليل سلبي (pcr) ولم يمضي عليه 72 ساعة،كما يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي) وادخال البيانات الشخصيه ورقم الرحله القادم عليها.

وأشارت إلى أن هناك حجر اجباري للقادمين الى تونس في الفنادق التونسيه لمده سبعه أيام.

وأكدت السفارة على وجوب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثه الآف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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