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بالفيديو.. معتمرة تبكي فراق والديها وشقيقيها وتذكرهم بدعواتها في الحرم المكي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ظهرت معتمرة مُسنة وهي تبكي خلال لقاء تلفزيوني على الهواء من المسجد الحرام، بعدما تذكرت والدها ووالدتها وشقيقها وشقيقتها المتوفين.

وبكت المُسنة فايقة عبدالفتاح دخاخني، خلال تقرير مصور مع قناة "الإخبارية"، أثناء الدعاء لوالديها وشقيقها وشقيقتها المتوفين، سائلةً الله أن يتغمدهم برحمته.

وأعربت السيدة المسنة عن إعجابها بالجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة المعتمرين والزوار، وبتوفر الخدمات بشكل كامل في الحرم المكي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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