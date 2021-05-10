شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معتمرة تبكي فراق والديها وشقيقيها وتذكرهم بدعواتها في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ظهرت معتمرة مُسنة وهي تبكي خلال لقاء تلفزيوني على الهواء من المسجد الحرام، بعدما تذكرت والدها ووالدتها وشقيقها وشقيقتها المتوفين.

وبكت المُسنة فايقة عبدالفتاح دخاخني، خلال تقرير مصور مع قناة "الإخبارية"، أثناء الدعاء لوالديها وشقيقها وشقيقتها المتوفين، سائلةً الله أن يتغمدهم برحمته.

وأعربت السيدة المسنة عن إعجابها بالجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة المعتمرين والزوار، وبتوفر الخدمات بشكل كامل في الحرم المكي.