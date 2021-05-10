شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: الأربعاء أول أيام نوء الثريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ أن الأربعاء أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يوما، قائلا " نجومها الشرطين – البطين - الثريا ،كل نجم منها ١٣يوماً "

وأضاف الحصيني : " أولهم الشرطين بدايته ١٤٤2/٩/30هـ ايامه "١٣" يوما ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية من خلال الإرشيف المناخي الأجواء فيه حارة في وسط النهار".

وتابع : تعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع أول النجوم الشامية تكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم

وأشار إلى أن موسم الأمطار يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل، مضيفًا : " العامة اذا طلع الشرطان،اعتدل الزمان وحضرت الاوطان وتهادى الجيران ".