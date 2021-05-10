شكرا لمتابعة خبر عن وسام الملك عبدالعزيز للدكتور الزهراني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

صدر امر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمنح سعادة الدكتور احمد بن عبدالله الزهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية.

وقدم الدكتور الزهراني شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين على هذا التكريم والثقه الملكية ، متمنياً أن يكون دائماً عند حسن ظن القيادة الرشيدة

ويشرفني أن أرفع أسمي آيات الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لمنحي وسام يحمل اسم المؤسس