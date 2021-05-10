- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لمتابعة خبر عن " رعاية الأرامل و المطلقات والمعلقات" توزع السلال الغذائية الرمضانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):وزعت جمعية رعاية الأرامل و المطلقات والمعلقات السلال الغذائية الرمضانية على المسجلين لديها بالتعاون مع فريق الإعلام الواعي ( الراعي الإعلامي ).
بحضور كلا من مدير إدارة تنمية المجتمع الأستاذ/ ناصر القاضي و رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ بندر الهوساوي و نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ مصلح الصبحي والمدير التنفيذي الأستاذ/ سلطان المطرفي .
حيث بلغ عدد السلال الرمضانية ( ٤٥٠ ) سلة غذائية .
علما بأن عدد الأرامل بلغ ( 706 ) و عدد المطلقات بلغ ( 875 ) وكذلك عدد المعلقات بلغ ( 72 ) .
وذكر مدير إدارة تنمية المجتمع الأستاذ/ ناصر القاضي بأن جمعية رعاية الأرامل و المطلقات والمعلقات هدفها الأول التنمية ، و رفع المستوى الثقافي والمعرفي.