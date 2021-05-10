«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو خلال ساعات

تعلن شركة أرامكو مساء اليوم الإثنين، عن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021م، والتي سيتم العمل بها بدءًا من غد الثلاثاء (11 مايو).

وتعكف «أرامكو» على مراجعة الأسعار المعمول بها حاليًا، في ضوء المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي، تأثرًا بتداعيات «متحور كورونا الهندي» على الاقتصاد العالمي.

يذكر أن أسعار البنزين لشهر أبريل كانت كالتالي: بنزين 91 بلغ (1.99) ريال، وبنزين95 بلغ (2.13) ريال، وديزل بلغ (0.52) ريال، وغاز البترول المسال (0.75) ريال، والكيروسين (0.70) ريال.

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أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو.. غدًا