يبدأ الأربعاء المقبل..  «الحصيني» يوضح خصائص نجم الشرطين

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يوم الأربعاء المقبل، هو أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يومًا ونجومها «الشرطين – البطين – الثريا»، كل نجم منها ١٣ يومًا.

وأضاف الحصيني- عبر تويتر- أن أول نجوم نوء الثريا وهو «الشرطين» بدايته 30 رمضان 1442 هـ، وأيامه ١٣ يومًا، ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية، ومن خلال الأرشيف المناخي فإن الأجواء فيه تكون حارة في وسط النهار.

وتابع الحصيني أن الحرارة تعتدل مع تقدم ساعات الليل، موضحًا أنه يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع، مشيرًا إلى أن أول النجوم الشامية تكثر فيه هبوب العواصف والرياح، ويعتبر من موسم الأمطار، ويستمر فيه زيادة ساعات النهار على حساب الليل، ويقول العامة «إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران».

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