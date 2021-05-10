اخبار السعوديه

حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال في حسابات 1.4 مليون مستفيد

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - 30 مليونًا تعويضات الدفعات السابقة

 أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ42  (شهر مايو)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع (1.9) مليار ريال لـ( 10.4) مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

وذكر البرنامج- عبر حسابه على تويتر- أن تعويضات الدفعات السابقة بلغ (30 مليون ريال)، وأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وتم اليوم الإثنين، إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن، ويستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن: إيداع دفعة شهر مايو في حسابات المستفيدين

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا