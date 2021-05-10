حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال في حسابات 1.4 مليون مستفيد

أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ42 (شهر مايو)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع (1.9) مليار ريال لـ( 10.4) مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

وذكر البرنامج- عبر حسابه على تويتر- أن تعويضات الدفعات السابقة بلغ (30 مليون ريال)، وأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وتم اليوم الإثنين، إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن، ويستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.

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حساب المواطن: إيداع دفعة شهر مايو في حسابات المستفيدين