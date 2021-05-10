طبيب سعودي ينشر بحثًا عن علاج واعد لكورونا بمجلة علمية

نشر الأستاذ المشارك بالتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور هاني الحضرمي، بحثًا متعلقًا ببراءة الاختراع الأمريكية الثانية المسجلة له، لإيجاد علاج واعد لفيروس كورونا، في مجلة علمية مصنفة (Q1).

وقال الدكتور الحضرمي- عبر تويتر-: «الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه تم نشر بحثنا المتعلق ببراءة الاختراع الثانية المسجلة لإيجاد علاج واعد لفيروس COVID في مجلة علمية مصنفة Q1».

ووجه الدكتور الحضرمي الشكر لوزارة الصحة وجامعة الملك عبد العزيز ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز، على دعمهم له في البحث.

وكان فريق بحثي سعودي يتقدمه الدكتور الحضرمي، نجح بتطوير اختبار تشخيصي لفيروس مرض كورونا يمكنه قياس ٩٦ عينة خلال 15 دقيقة، وتقارب دقته اختبار RT-PCR المعتمد دوليًا.

وحصل الدكتور الحضرمي في وقت سابق، على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد في وقت سريع ودون الحاجة إلى تحليل (PCR).

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