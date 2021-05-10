حساب المواطن: إيداع دفعة شهر مايو في حسابات المستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، عن إيداع دفعة شهر مايو (الدفعة 42) في حسابات المستفيدين من البرنامج.

وذكر البرنامج- عبر تويتر- أنه «بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الإثنين».

وفي سياق آخر، حقق برنامج حساب المواطن انجازًا عالميًا جديدًا، حيث حاز بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS - الفئة السابعة- التابع للأمم المتحدة لعام 2021م.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن: إيداع دفعة مايو للمستفيدين الإثنين المقبل