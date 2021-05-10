«التعليم» تشكل لجنة لبحث عودة الدراسة حضوريًا

ذكرت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم شكلت لجنة لإعداد تصور عام عن عودة التعليم حضوريًا (التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني).

وأوضحت المصادر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أصدر قرارًا جاء فيه: أإن وزير التعليم.. وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا. وبناء على الأمر السامي الكريم رقم (55018) وتاريخ 24 رمضان 1442 هـ، القاضي بالموافقة على عودة التعليم حضوريًا على المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والفئات المستهدفة من الطلبة وفق ما تتفق عليه وزارتا التعليم والصحة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي..

أولًا: تشكيل لجنة إعداد تصور عام لعودة التعليم حضوريا (التعليم العام والجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) برئاسة النائب وعضوية كل من: نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ورئيس جامعة الملك سعود، ورئيس جامعة الملك عبد العزيز، ورئيس جامعة الملك فيصل، ونائب محافظة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، ووكيل الوزارة للتعليم العام، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ووكيل الوزارة للتعليم الأهلي الجامعي، ووكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي.

ثانيًا: تتولى اللجنة المهام التالية:

1 ـ التحقق من جميع التنظيمات والترتيبات اللازمة لعودة التعليم حضوريًا على المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب التقني والمهني قبل بداية العام الدراسي.

2 ـ مناقشة وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة للحضور، والخروج بتصور واضح حيال ذلك لجميع مراحل التعليم الحكومي والأهلي.

3 ـ تحديد سيناريوهات العودة الحضورية والأدلة اللازمة للعودة بما في ذلك عدم شمول الحضور لكل الطلبة.

ثالثًا: ترفع إلينا اللجنة بتوصياتها ومرئياتها خلال خمسة أيام من تاريخه، ليتم التوجيه حيال التنسيق على ضوء ذلك مع وزارة الصحة فيما يخص الفئات المستهدفة.

رابعًا: يبلغ قررانا هذا لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

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