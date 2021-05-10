السفارة السعودية في تونس: حجر إجباريّ لمدة 7 أيام للقادمين إليها

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية التونسية تنبيهًا للمواطنين السعوديين القادمين إلى تونس بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

وجاءت قوانين السفر التي حددتها السلطات على النحو التالي: أن يكون لدى الزائر لتونس شهاده تحليل سلبي (pcr) ولم يمض عليه 72 ساعة.

وتضمنت أنه يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي) وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها.

وأشارت إلى أن هناك حجرًا إجباريًّا للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام.

وأكدت أنه يجب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

كما يمكن التواصل مع السفارة على تويتر السفارة والأرقام التالية.

(0021671233466) (0021671750450)

جوال شؤون السعوديين (0021694999999)