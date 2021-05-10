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السفارة السعودية في تونس: حجر إجباريّ لمدة 7 أيام للقادمين إليها

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الرياض - محمد عبدالله - أصدرت تنبيهًا بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية..

أصدرت سفارة المملكة العربية في الجمهورية التونسية تنبيهًا  للمواطنين السعوديين القادمين إلى تونس بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

وجاءت قوانين السفر التي حددتها السلطات على النحو التالي: أن يكون لدى الزائر لتونس  شهاده تحليل سلبي (pcr) ولم يمض عليه 72 ساعة.

وتضمنت أنه يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي) وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها.

وأشارت إلى أن هناك حجرًا إجباريًّا للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام.

وأكدت أنه يجب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

كما يمكن التواصل مع السفارة على تويتر السفارة والأرقام التالية.

  (0021671233466) (0021671750450)

جوال شؤون السعوديين (0021694999999)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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