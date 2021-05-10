«التعاون الإسلامي» ترحب بعزم المملكة إقامة شعيرة الحج لهذا العام

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بإعلان وزارة الحج في السعودية عن عزم المملكة العربية السعودية إقامة شعيرة الحج للعام الهجري 1442، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج والزوار.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، د. يوسف العثيمين، أن العناية بضيوف الرحمن تأتي ضمن النهج الذي عكفت حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتباعه منذ منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين.

وأشاد الأمين العام، بالقدرات الكبيرة التي تملكها السعودية لتنظيم شعيرة الحج في ظل ظرف وباء كورونا الذي ابتلي العالم به، كما أشاد بالعناية القصوى التي توليها السعودية لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم؛ حيث نجحت في الحفاظ على إقامة شعيرة الحج في الموسم الماضي مقدمة العناية القصوى لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.

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