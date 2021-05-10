السعودية اليوم / أمانة الشرقية تبدأ بتطبيق قرار تعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة



الدمام 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

بدأت أمانة المنطقة الشرقية تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الخاص بتعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة الرجالية، وذلك للوقاية من فايروس

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن البروتوكولات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تتضمن استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ومنع الانتظار داخل المحل، كما يجب عدم استخدام كراسي الانتظار، وأن يتم تنظيم فترات العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين ولتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات تنفيذا للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحد من التواصل المباشر مع العملاء، ومنع حدوث أي تجمع داخل المحل، ومنع دخول المرافقين بوضع ملصقات توعوية للحد من زيادة عدد الأشخاص في المنشأة.

وأشار إلى أن الأمانة سخرت جميع الإمكانيات لتطبيق جميع هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، داعيًا جميع المنشآت ذات العلاقة للتعاون في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية التي تأتي في مصلحة المواطن والمقيم، وتهدف للحفاظ على الصحة العامة، لمواجهة فيروس "كورونا".

// انتهى //

14:14ت م

0080



الدمام 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الخاص بتعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة الرجالية، وذلك للوقاية من فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19 ".وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن البروتوكولات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تتضمن استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ومنع الانتظار داخل المحل، كما يجب عدم استخدام كراسي الانتظار، وأن يتم تنظيم فترات العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين ولتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات تنفيذا للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحد من التواصل المباشر مع العملاء، ومنع حدوث أي تجمع داخل المحل، ومنع دخول المرافقين بوضع ملصقات توعوية للحد من زيادة عدد الأشخاص في المنشأة.وأشار إلى أن الأمانة سخرت جميع الإمكانيات لتطبيق جميع هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، داعيًا جميع المنشآت ذات العلاقة للتعاون في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية التي تأتي في مصلحة المواطن والمقيم، وتهدف للحفاظ على الصحة العامة، لمواجهة فيروس "كورونا".// انتهى //14:14ت م0080

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تبدأ بتطبيق قرار تعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.