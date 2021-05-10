

الظهران 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

يُطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" مجموعة من الفعاليات للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بعنوان " عيد إثراء، يُضيء بكم فرحًا "، وذلك عبر باقة متنوعة من الفعاليات الموجهة لمختلف الفئات العمرية، على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد .

وتتضمن برامج عيد الفطر المبارك، إقامة معرض الفن التفاعلي "ثرى" الذي يستمر حتى 30 سبتمبر 2021م، ويعد المعرض الأول من نوعه من حيث إعادة تصور الطريقة التي تعالج بها المشاكل البيئية الأكثر أهمية في العصر الحالي، سيستمر المعرض حتى 30 سبتمبر 2021م.

ويتيح المركز حجز تذاكر العيد عبر موقع "إثراء" الإلكتروني https://www.ithra.com، حيث يتطلب حضور الفعاليات الحصول على تذكرة؛ حفاظًا على الصحة العامة والتزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة

// انتهى //

14:08ت م

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الظهران 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسيُطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" مجموعة من الفعاليات للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بعنوان " عيد إثراء، يُضيء بكم فرحًا "، وذلك عبر باقة متنوعة من الفعاليات الموجهة لمختلف الفئات العمرية، على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد .وتتضمن برامج عيد الفطر المبارك، إقامة معرض الفن التفاعلي "ثرى" الذي يستمر حتى 30 سبتمبر 2021م، ويعد المعرض الأول من نوعه من حيث إعادة تصور الطريقة التي تعالج بها المشاكل البيئية الأكثر أهمية في العصر الحالي، سيستمر المعرض حتى 30 سبتمبر 2021م.ويتيح المركز حجز تذاكر العيد عبر موقع "إثراء" الإلكتروني https://www.ithra.com، حيث يتطلب حضور الفعاليات الحصول على تذكرة؛ حفاظًا على الصحة العامة والتزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا // انتهى //14:08ت م0079

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / "إثراء" يطلق مجموعة من الفعاليات المتنوعة تحت شعار "إثراء يُضيء بكم فرحًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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