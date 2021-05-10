السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 1507 إصابات جديدة بكورونا



‌‎أبوظبي 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,507 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 537,524 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,615 ، مشيرة إلى شفاء 1,476 حالة ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 517,805 حالات.

// انتهى //

13:55ت م

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‌‎أبوظبي 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و حالتي وفاة.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 537,524 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,615 ، مشيرة إلى شفاء 1,476 حالة ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 517,805 حالات.// انتهى //13:55ت م0075

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