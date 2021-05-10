

موسكو 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8465 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4888727 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 113647 وفاة، بينما بلغ عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء 4502906 حالات.

// انتهى //

13:55ت م

0074



موسكو 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واسسجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و321 وفاة.وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4888727 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 113647 وفاة، بينما بلغ عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء 4502906 حالات.// انتهى //13:55ت م0074

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 8465 إصابة جديدة بكورونا في روسيا و321 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.